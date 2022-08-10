Жания Джуринская прокомментировала характер мужа и разницу в возрасте между ними (видео)

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская высказалась о характере своего мужа и разнице в возрасте между ними. Она назвала Данияра "самым уравновешенным и стабильным" человеком, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков знаменитости в Instagram отметил, что ее муж выглядит всегда позитивным.

"Я могу проснуться в плохом настроении, я могу устраивать эмоциональные качели. А вот муж у меня действительно стабильный. Либо он в хорошем настроении, либо он просто устал, но он стабильный. Самый уравновешенный и стабильный человек, которого я знаю. Без "выкидонов" он", - согласилась актриса.

Другая подписчица поинтересовалась, не говорит ли Данияр ничего по поводу того, что Жания старше него.

"Простите, если бы я даже была старше него, то есть он женился на мне, чтобы потом это предъявлять, что ли? А где здесь логика? Старше я, во-первых, своего супруга на полтора года, ну это даже смешно обсуждать. А во-вторых, все зависит от зрелость человека", - ответила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982542-zhaniya-dzhurinskaya-prokommentirovala-harakter-muzha-i-raznitsu-v-vozraste-mezhdu-nimi-video/