"Делать из меня дуру - это точно мимо": Дарья Александрова поведала историю о хитром ухажере

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая рассказала историю из прошлого о своем ухажере. Молодой человек прислал букет цветов, а затем заявил, что в нем был смартфон. После этого знаменитость заблокировала мужчину, передает NUR.KZ.

Как рассказала Дарья в своем Instagram, за ней ухаживал человек, который был не в ее вкусе.

"Вспомнила одну историю про горе-ухажера. Мне не нравился парень совсем, но так как он был из близкого окружения, я не могла его жестко отшить. Как-то он отправил цветы. Я не реагирую никак. Пишет-пишет типа: "Как дела/пойдем в кино/как доча?".

Я не отвечаю. А потом дней через пять пишет: "Понравились цветы?". Я говорю, что уже выбросила. А он отвечает: "Там вообще-то в букете iPhone был". После этого я заблокировала его. Был хороший повод. Делать из меня дуру - вот это точно мимо", - высказалась актриса.

Story Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982364-delat-iz-menya-duru-eto-tochno-mimo-darya-aleksandrova-povedala-istoriyu-o-hitrom-uhazhere/