"Некоторые делают вид, что счастливы": Асель Аскар о казахских традициях при замужестве

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар высказала свое мнение о казахских традициях при замужестве. По мнению знаменитости, сейчас другое время и они уже изжили себя, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков задал Асель в Instagram вопрос о том, как она относится к казахским традициям при заключении брака.

"Негативно. Но если невесту устраивает, то ок. Как показывает опыт, некоторые делают вид, что счастливы и молча терпят. Потому что уят. А некоторые изгои, потому что не стали терпеть. Время другое. Все старые традиции изжили свое, надо это учитывать", - прокомментировала актриса.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Другая подписчица пожаловалась, что ее возлюбленный-иностранец. наотрез отказывается соблюдать ее традиции.

"Ну и правильно. Вы же идете к нему, а не он к вам. Радуйтесь", - заявила на это блогерша.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982334-nekotorye-delayut-vid-chto-schastlivy-asel-askar-o-kazahskih-traditsiyah-pri-zamuzhestve/