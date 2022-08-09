"Одних денег мало, я заберу душу": Мадлен о ночи с ней за миллион долларов, браке и брачном договоре

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадлиева высказалась о замужестве, брачном договоре и ответила на вопрос о ночи с ней за миллион долларов, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Мадины спросил в Instagram, хватит ли миллиона долларов, чтобы провести с ней ночь.

"Вы ради одной ночи со мной готовы не жрать всю жизнь? И то не факт, что накопите, поэтому давайте будем реалистами. Чтобы меня заполучить, одних денег мало, я заберу душу и продам ее дьяволу", - посмеялась блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

При этом Мадина заверила, что сейчас не состоит в отношениях и не заинтересовала начинать их.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ответила она и на вопрос о том, собирается ли вообще выходить замуж

"Замуж выйти не напасть, главное - там не пропасть. Я хочу цвести еще ярче после брака, а не чтобы меня гасили. Пока такого не встретила", - заявила Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Инстадива рассказала, что попросит у жениха перед свадьбой.

"Я подготовлю целый список. Сорри, моя свобода дорого стоит", - написала девушка.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Комментируя тему брачного договора, Мадина выразила надежду на то, что у нее будет супруг, в поступках которого она будет уверена.

"На цыпочках долго не простоишь", - пофилософствовала она.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Подписчиков заинтересовало, что мотивирует звезду соцсетей.

"Красивая, свободная жизнь. Я готова работать для того, чтобы жить так, как я хочу", - объяснила блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Самым дорогим подарком мужчине Мадлен считает свое время.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982332-odnih-deneg-malo-ya-zaberu-dushu-madlen-o-nochi-s-ney-za-million-dollarov-brake-i-brachnom-dogovore/