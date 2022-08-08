"Даю еще пять лет для осуществления": живущая в Турции Алуа Конарова рассказала о своих мечтах

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова рассказала о своих мечтах, которые не успели сбыться, и отметила, что дает себе еще пять лет на их осуществление, передает NUR.KZ.

"Десять лет назад свой 50-летний юбилей мечтала праздновать в кругу близких людей где-нибудь в Монтре или Монте-Карло в роскошном ресторане при отеле с собственной вертолетной площадкой и белоснежной яхтой, на которой должна была прикатить аккурат к сбору гостей. А их, естественно, должен был доставить из Алматы исключительно люксовый, частный самолет.

Подплываю я в мечтах, значит, такая вся (не додумала, в какой одежде, но красивая, капец) на яхте к ресторану, а на сцене Boy2Man поют, потом присоединяется Brian McKnight, Ed Sheeran и Steavy, не меньше. Обычно все мои мечты сбывались, что-то в этот раз промахнулась", - написала Конарова в своем Instagram.

Однако Алуа Курманалиевна решила не отступать от своих планов.

"Окaу, даю себе еще пять лет для осуществления. Живы будем, не помрем. А пока живу жизнь так, как дано, успешно прокрастинирую, периодами радуюсь, периодами в меланхолии, все как у всех. На день рождения буду не в Аланье, праздновать не планирую. P.S. Не поздравляйте, день рождения не скоро - так, мысли в преддверии", - пояснила продюсер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982181-dayu-esche-pyat-let-dlya-osuschestvleniya-zhivuschaya-v-turtsii-alua-konarova-rasskazala-o-svoih-mechtah/