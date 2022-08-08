"Муж мой даже не в курсе": Асель Аскар рассказала про свои семь квартир в разных странах

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар похвасталась своими объектами недвижимости в разных странах. По словам блогерши, она также планирует приобретать жилье в ОАЭ и России, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков в Instagram отметил, что Асель живет с семьей у своей мамы, и поинтересовался, есть ли у нее собственная квартира.

"Да, у меня недвижимости много. В Аланье двухкомнатная. В Стамбуле однокомнатная. В Нур-Султане две квартиры. В Алматы три квартиры. Скоро в Дубае будем приобретать. И зимой в Москве. А еще хочу в Испании свои законные 150 квадратных метров. Сейчас ведем переговоры.

Я просто это не афиширую. Скромно проживаем у мамы. А что? Даже родственники не знают. И муж мой даже не в курсе. Сейчас прочтет и будет в шоке", - написала Аскар.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982147-muzh-moy-dazhe-ne-v-kurse-asel-askar-rasskazala-pro-svoi-sem-kvartir-v-raznyh-stranah/