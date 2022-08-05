"Мне его жалко": Алихан Байзаков высказался о новом парне сестры (видео)

Алихан Байзаков со львенком на руках. Фото: instagram.com/baizaakov

Казахстанский блогер Алихан Байзаков высказался о новом бойфренде своей сестры. Он заявил, что ему жалко мужчину, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан Байзакова принялась зачитывать брату вопросы от ее подписчиков. Один из пользователей соцсети спросил, нравится ли ему новый парень сестры.

"Во-первых, мне его жалко, из-за твоего характера ему будет очень тяжело. А так мы с ним познакомились не в самых лучших обстоятельствах, но при этом он хороший, "лайк" ему поставил я", - заявил в ответ Алихан.

При этом мать Айжан отметила, что ей он нравится.

"Самое главное, маме нравится. Нормальный у меня характер", - прокомментировала актриса.

Напомним, ранее мы писали, что Айжан и Алихан Байзаковы попали в ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981877-mne-ego-zhalko-alihan-bayzakov-vyskazalsya-o-novom-parne-sestry-video/