"Это не мое собачье дело": Бота Нурсеитова резко высказалась о критикующих ее людях

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса Бота Нурсеитова резко высказалась о людях, позволяющих себе критиковать ее. Она дала понять, что таким лучше не лезть не в свое дело, передает NUR.KZ.

"Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше промолчи". Эту фразу я прочитала где-то в Интернете, и она навсегда засела в моей голове. К чему это я? В последнее время меня начали окружать люди с деструктивной критикой. Это очень умные люди, которые "разбираются во всем, знают как лучше, где лучше и что хорошо, а что плохо", - написала блогерша в своем Instagram.

Она привела в пример то, как поступает сама.

"Если человек делает себе 100 татуировок, я не скажу ему "фу". Если человек тратит свои последние деньги на фигню, я не скажу ему, что он тупой. Если человек не работает, я не скажу, что он лентяй. Если человек губит свое здоровье, я не побегу его спасать. Если человек не хочет детей, я не скажу, что он эгоист. И так можно бесконечно продолжать. А знаете, почему я ничего не сделаю и не скажу? Просто потому что это не мое собачье дело", - заявила Бота.

Инстадива отметила, что ее не касается чужая жизнь, поэтому свое мнение она никому не навязывает.

"Мне нет дела до чьих-то операций, отношений, детей, семьи и прочее. И тем более я не буду кому-то писать или навязывать свое мнение. Пусть это у нас с вами будет взаимно. Спасибо!" - высказалась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981678-eto-ne-moe-sobache-delo-bota-nurseitova-rezko-vyskazalas-o-kritikuyuschih-ee-lyudyah/