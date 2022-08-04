Супермамасита рассказала, как заподозрила мужа в измене и разбила его машину вдребезги

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева рассказала интересные факты из жизни с мужем. По словам Супермамаситы, однажды она заподозрила супруга в измене. Кроме того, звезда соцсетей призналась, как случайно разбила автомобиль своего благоверного, передает NUR.KZ.

"Когда мы поженились, мне было 21, ему было 26. Сейчас мне 34, ему 38. А я думала, разведемся уже на первом месяце брака из-за того, что он начал скандалить, что я читаю книги в туалете", - посмеялась Алия.

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

По словам блогерши, в первый год семейной жизни они с мужем сильно поругались.

"Я собрала вещи и ушла на вокзал. Думала, будет меня искать. Просидев целый день до ночи на вокзале, я замерзла и вернулась домой. Оказалось, он спал", - вспоминает она.

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Рассказала инстадива и о том, как заподозрила мужа в измене.

"На пятом году брака у мужа вышла какая-то сыпь. Я сразу решила, что это измена! Повела к дерматологу. Сказали, что просто аллергия. Я не поверила и закатила ему скандал со словами: "Говори правду! Я тебя прощу!". Через 2-3 дня сыпью покрылась я и дети. После этого все наши соседи начали чесаться и жаловаться на сыпь", - пояснила Байтугаева.

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Оказалось, что проблема была в появившихся в подъезде блохах.

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

"На шестом году брака мы поругались и я выгнала его из дома. Пока его не было, зря времени не теряла, сделала блефаропластику. Когда у нас все наладилось, он не мог понять: "Почему у тебя такие глаза опухшие?". А я говорю: "С утра до ночи плакала, вот отек и не проходит". В общем, поверил. Только через полгода узнал, что это была блефаропластика. Но было уже поздно", - написала Алия.

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Еще одна история касается разбитого авто.

"Однажды я разбила его машину. Вдребезги. Перевернулась и улетела в арык. От испуга пришла домой как ни в чем не бывало. Приготовила кушать, с хорошим настроением встретила мужа, накормила, напоила. Никак не решалась сказать. Наутро он спросил: "А где машина?". Я говорю: "Ты знаешь, тут такое дело. Ее больше нет. Я нечаянно ее разбила". Он был в шоке. Но я добавила: "Ты так сильно не переживай. Главное - живая осталась", - рассказала Супермамасита.

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981664-supermamasita-rasskazala-kak-zapodozrila-muzha-v-izmene-i-razbila-ego-mashinu/