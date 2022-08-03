"Как тебе повезло с женой": Самойлова сделала Джигану грандиозный подарок на день рождения (видео)

Оксана Самойлова и Джиган с детьми. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова каждый раз на дни рождения членов своей семьи устраивает роскошные праздники с шикарными подарками. Своему супругу на этот раз она преподнесла дорогой автомобиль, передает NUR.KZ.

В честь дня рождения главы семьи все дети и Оксана оделись в черные футболки с фотографией Джигана. Кадры с именин рэпера блогерша выложила в своем Instagram.

"37 лет, из которых 15 мы празднуем вместе. И пусть еще через 50 лет мы будем так же всей семьей теплым августовским днем, держась за руки, в окружении детей и внуков отмечать твой праздник. С днем рождения, карп", - написала Самойлова.

Она также показала, что преподнесла в подарок мужу. Презентом оказался дорогой автомобиль, причем изначально он был спрятан за баннером-ширмой.

"Я подарок Джиги ждала больше, чем свой. Вот это интрига, Оксана!", "Для такой семьи самое то", "Оксана, вы молодец!", "С днкм рождения, Джига, Боже, как тебе повезло с женой", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981583-kak-tebe-povezlo-s-zhenoy-samoylova-sdelala-dzhiganu-grandioznyy-podarok-na-den-rozhdeniya-video/