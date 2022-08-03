Торегали Тореали с женой устроил романтическую прогулку по Турции (видео)

Торегали Тореали с женой. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали отправился вместе с женой в Турцию. Там семейная пара устроила себе романтическую прогулку, передает NUR.KZ.

Кадрами того, как они проводят время в Алании, Торегали поделился в Instagram. Для заграничного рандеву пара выбрала черно-белую гамму в одежде. Толкын прогулялась в белой рубашке и длинной черной юбке, а голову украсила канотье с небольшими полями.

"Будьте счастливы", "Толкын - хорошая жена, хорошая жена, любящая мать. Большое спасибо родителям, воспитавшим такую ​​девочку. Дай Бог, чтобы моя невестка была такой же", "Стилист хороший или вкус у жены превосходный", "Вы двое как близнецы, очень похожи друг на друга", "Желаю хорошего отдыха, очень замечательные", - прокомментировали семейные кадры поклонники пары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981529-toregali-toreali-s-zhenoy-ustroil-romanticheskuyu-progulku-po-turtsii-video/