"Меня не особо любили, девочки дрались со мной": актриса Алия Телебарисова о школьных временах (фото)

Алия Телебарисова (слева) в школьные времена. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Телебарисова вспомнила о своих школьных временах. По словам знаменитости, в то время она была "белой вороной", ее не очень любили, а девочки и вовсе дрались с ней, передает NUR.KZ.

Один из пользователей соцсети написал Алие в Instagram, что она была его первой любовью.

"В школе я была белой вороной, поэтому меня не особо любили, девочки дрались со мной. Потом мирились. Ну хоть кто-то любил меня в школе", - ответила на это актриса.

Алия Телебарисова (слева) в школьные времена. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Она также призналась, что ни о чем в своей жизни не жалеет.

"Никогда ни о чем не надо сожалеть. Смысл? Просто двигайтесь дальше. Совершайте ошибки. Будете потом бабушкой сидеть и сожалеть дальше, а уже и жизнь прошла. Живите настоящим и благодарите за опыт! За ошибки, потому что благодаря только им вы получаете ценные уроки. И девочек своих я буду этому учить", - высказалась Алия.

Story Алии Телебарисовой. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981471-menya-ne-osobo-lyubili-devochki-dralis-so-mnoy-aktrisa-aliya-telebarisova-o-shkolnyh-vremenah/