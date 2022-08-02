"Есть мужчины, а есть животные": продюсер Тимур Балымбетов высказался об изменах

Тимур Балымбетов с женой. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов высказался об изменах. Он также заявил, что брак задуман для того, чтобы люди в нем росли, передает NUR.KZ.

Балымбетов известен как любящий муж, ответственный отец и примерный семьянин. Одна из подписчиц спросила его в Instagram, правда ли, что в итоге все мужчины изменяют из-за инстинктов.

"Есть мужчины, а есть животные. Не путайте их, пожалуйста! И еще выбирайте себе мужчин, а не животных", - посоветовал в ответ продюсер.

Story Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

"Брак задуман для того, чтобы мы росли и становились лучше. Не только для себя, но в первую очередь для партнера. Это невозможно, если не будет вызовов и конфликтов. Именно они заставляют нас покинуть свою зону комфортна и в результате сподвигают к росту. P. S.: прошу понять меня верно. Это не призыв жить в нездоровых отношениях", - пояснил Балымбетов.

Story Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981317-est-muzhchiny-a-est-zhivotnye-prodyuser-timur-balymbetov-vyskazalsya-ob-izmenah/