Айжан Байзакова упрекнула брата после подаренного маме кольца за 2 млн тенге (фото, видео)

Мать Айжан и Алихана Байзаковых. Фото: instagram.com/baizaakov

Алихан Байзаков поздравил маму с днем рождения, подарив ей кольцо с бриллиантами за 2 миллиона тенге, а затем получил упрек от сестры, не дождавшейся от него подобного презента, передает NUR.KZ.

"Мама - это единственный человек который будет всегда рядом, плохой ты или хороший. Прав ты или не прав. Мы с мамой все детство ездили на автобусе и мечтали о многом. Смотрели на машины и все эти дорогие ювелирные магазины. Зима или лето, вы никогда не теряли надежды и веры в меня. Мам, у меня получилось. Теперь берите все, что захотите.

Мама на меня обижалась, когда я делал дорогие подарки своим девчонкам, и очень давно хотела себе кольцо с бриллиантами. Теперь оно ваше! Я люблю вас! Носите его с удовольствием. Спасибо за воспитание и терпение", - написал Алихан в своем Instagram, выложив фото с матерью после вручения ей подарка.

После этого Айжан на своей странице выложила видео, в котором рассказала, что украшение стоит 2 миллиона тенге.

"Маме Алихан подарил кольцо за 2 миллиона, а про меня забыл, как всегда. Каково носить кольцо за 2 миллиона и не поделиться с дочерью? Крутая, вся в жемчугах, в золоте. А нам что? В общем, маме сделали подарок. Я, конечно, понимаю, что день рождения, но я как будто левый человек, мне тоже надо хоть что-то", - в шутку возмутилась актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980570-ayzhan-bayzakova-upreknula-brata-posle-podarennogo-mame-koltsa-za-2-mln-tenge-foto-video/