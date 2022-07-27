"Сейчас как раз работаю над этим вопросом": Асель Садвакасова высказалась о теме замужества

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса Асель Садвакасова ответила на замечание о том, что ей необходимо обзавестись мужем. Знаменитость иронично заявила, что "как раз работает над этим вопросом", передает NUR.KZ.

Один из подписчиков отечественной 37-летней актрисы в Instagram заявил, что ей нужно иметь рядом мужа.

"Не могу с вами не согласиться. Вы правы, правда. Я сейчас как раз работаю над этим вопросом, поэтому пока фильмы не снимаю. Занята. И еще, пока работаю над этим, наслаждаюсь и кайфую от жизни свободной, красивой, молодой, успешной, независимой девушки", - ответила на это Асель.

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Напомним, ранее мы писали, что Асель Садвакасова выложила фото, на которых она позирует с лошадью. Сексуальные кадры взволновали подписчиков знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980390-seychas-kak-raz-rabotayu-nad-etim-voprosom-asel-sadvakasova-vyskazalas-o-teme-zamuzhestva/