"Ого, как шикарно": Асель Садвакасова без белья взволновала Казнет (фото)

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса Асель Садвакасова выложила фото, на которых она позирует с лошадью. Сексуальные кадры взволновали подписчиков знаменитости, передает NUR.KZ.

Судя по геолокации, указанной в Instagram, снимки были сделаны на острове Бали. На них актриса позирует у моря с белой лошадью, держа ее за поводья и гладя. При этом одета селебрити в наряд с глубоким боковым разрезом, демонстрирующим отсутствие белья на верхней части ее тела.

"Просто я", - подписала кадры Асель.

"Уау, нет слов, какая красота", "Суперзвезда", "Асель, не расстраивайте психику девушек!", "Асель, вы прекрасны! Просто супер!", "Волшебно", "Очень красиво", "Как мне нравится эта серия фотографий, идеально", "Ого, как шикарно", - прокомментировали очарованные фанаты звезды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980007-ogo-kak-shikarno-asel-sadvakasova-bez-belya-vzvolnovala-kaznet-foto/