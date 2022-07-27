"Чувствую сердцем": Ерке Есмахан рассказала, какими качествами должен обладать ее любимый

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан устроила вечер откровений для своих подписчиков в соцсети. Она рассказала о секрете своей красоты, а также призналась, почему изменилась в последнее время, передает NUR.KZ.

Подписчики в Instagram поинтересовались, почему Ерке стала другой.

"Жизнь - это лестница. Перемены должны быть, их нужно вносить. Нельзя стоять на месте. Перемены во мне, кажется, заметили многие", - написала она в ответ.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Пользователи соцсети также спросили у Ерке, какими качествами должен обладать ее избранник.

"Любовь - загадочная сила. Тебе нравятся даже минусы любимого человека, но не устраивают плюсы тех, кто не нравится. Поэтому я не отмечаю качества, я чувствую сердцем", - рассказала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Фанаты также спросили, носит ли Ерке только оригинальные брендовые сумки или все же есть реплики.

"Я приехала из аула, в студенчестве еще не совсем понимала, что такое бренды. Носила, не задумываясь "Луис Витоны" и "Абибасы". Я выросла, получила развитие. Теперь ношу только оригиналы, ни одной реплики", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке также призналась, в чем секрет ее красоты.

"Секрет в чистоте моей души, ну и помогают доллары", - отшутилась певица.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980382-chuvstvuyu-serdtsem-erke-esmahan-rasskazala-kakimi-kachestvami-dolzhen-obladat-ee-lyubimyy/