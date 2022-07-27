Лидо рассказала о своем детстве и сложном периоде жизни, начавшемся из-за отъезда в США (видео)

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидо рассказала о семье, в которой выросла, и том, каким был ее подростковый возраст. Она поделилась, как начала зарабатывать первые деньги и вспомнила о сложном периоде жизни, начавшемся после отъезда в США, передает NUR.KZ.

Историей своей жизни Лидия Досалина поделилась с подписчиками в Instagram.

"Я в семье самая старшая, нас трое деток. Родители воспитывали меня довольно строго, что очень сильно повлияло на формирование моего характера. Я не из супербогатой семьи, всегда знала, что деньги с неба не падают. Мой подростковый возраст пришелся на период распада СССР, это было довольно сложное время для большинства семей.

Я четко осознавала, что все свои хотелки я должна себе обеспечить сама вместо того, чтобы попрошайничать на карманные расходы у родителей. Я не знаю, откуда, но вот такая ответственность во мне с детства", - вспоминает артистка.

По словам Лидо, она всегда была довольно творческим ребенком, с детства любила создавать красоту, что-то творить, рисовать.

"Мама моя дизайнер, и благодаря своей маме уже в раннем возрасте я научилась шить, в подростковом возрасте делала это довольно профессионально. Шила одежду для себя, для своих выступлений. Естественно, об этом узнали мои подруги, одноклассницы и, таким образом, я стала шить одежду на заказ для своих подружек и стала зарабатывать первые карманные деньги.

Итак, мне исполнилось 18 лет, я закончила два курса университета, понимаю, что настали совсем сложные времена и родителям очень сложно находить возможности оплачивать мне обучение. Я засобиралась в Алматы, потому что также я очень сильно горела желанием строить свою карьеру как певица", - поясняет многодетная мать.

На свою поездку в южную столицу Лидия, по ее словам, заработала сама, выступая на выпускных вечерах.

"Уехала в Алматы, в первый же день вышла на работу и работаю по сей день. Первые три беременности я работала, в первую беременность выступала фактически до 7,5 месяцев, на сцене скакала с живой командой. Не все, кстати, даже понимали, что я в положении, потому что я была довольно худенькая, животик у меня был маленький. Во вторую и третью беременность у меня тоже было много больших, масштабных проектов, много фотосессий", - рассказывает певица.

По мнению Лидо, беременность и дети "не повод для оправданий". Она призналась, что чувствовала себя полноценной, только когда чем-то занималась для своего развития.

Артистка рассказала и о самом сложном для себя периоде жизни.

"Наверное, самый сложный период моей жизни за всю мою, скажем, творческую жизнь, а также мою семейную жизнь начался в 2018 году, когда я переехала в Америку. Потому что работы не стало, карьера моя провисла, работы не было, потому что меня физически не было в Казахстане, соответственно, не было каких-то предложений. Так вот, я совершенно не чувствовала самореализации, я копалась в домашних делах.

И для меня, человека, который вообще никогда не сидит на месте, который любит работать, что-то творить, это было прям вот испытание. Как следствие, у меня началась депрессия в тот период, потому что четверо детей, каждому от меня нужно внимание. Как в этом во всем выбирать себя, а еще добавьте к этому домашние хлопоты, отношения с мужем и так далее", - прокомментировала Досалина.

По ее словам, этот момент жизни был очень сложным и морально, и психологически, и физически

"Но постепенно, шаг за шагом я стала выбирать себя. Девочки, я действительно считаю, что настоящая женщина, настоящая современная женщина может совмещать в себе несколько ролей: быть хорошей мамой, быть хорошей домохозяйкой, быть хорошей женой, а также не забывать о самореализации, не забывать о себе, не забывать о своем внешнем виде", - заявила Лидо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980201-lido-rasskazala-o-svoem-detstve-i-slozhnom-periode-zhizni-nachavshemsya-iz-za-otezda-v-ssha-video/