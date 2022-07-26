"Я еще просто не встретила свою половинку": Динара Сатжан о личной жизни (видео)

Динара Сатжан. Кадр: YouTube/Дана Орманбаева

39-летняя телеведущая Динара Сатжан высказалась о личной жизни и призналась, что у нее нет человека, на которого она могла бы опереться. При этом в других аспектах она достигла всего, к чему стремилась, передает NUR.KZ.

Дана Орманбаева в своем интервью, выложенном в YouTube, спросила Динару, чего, по ее мнению, она еще не достигла

"Ну, наверное, женского счастья. Я думаю, что этот аспект у меня еще такой... пробельчик стоит. Говорят же: если у тебя чего-то нет, значит тебе просто... Вот я смотрю на свой график, вижу, что там даже нет никакого часика свободного, чтобы просто сходить на свидание. Ну вот просто даже кофе попить с молодым человеком.

И я понимаю, что, наверное, это сейчас не приоритет. Я понимаю, что я еще просто, наверное, не встретила человека, свою половинку. Или, может, я ее встретила и потеряла, я не знаю. Но по крайней мере, сейчас, у меня есть все, к чему я стремилась. У меня есть большие планы на будущее, я точно знаю, чего хочу в карьере своей, в бизнесе, какого будущего я желаю в своей жизни. Но то, что мне неподвластно, что я не могу запланировать, это мое женское счастье", - призналась Сатжан.

При этом она добавила, что это круто - встретить своего человека, на которого можно опереться.

"Я понимаю, какое это счастье - иметь человека рядом, на которого можно опереться. Вот к сожалению, у меня нет вот этой еще опоры, на кого я могу опереться", - констатировала Сатжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980192-ya-esche-prosto-ne-vstretila-svoyu-polovinku-dinara-satzhan-o-svoey-lichnoy-zhizni-video/