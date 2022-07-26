"Даже на свадьбу не позвала, потом сильно жалела": Ксения Бородина об отношениях с отцом

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о своих отношениях с отцом. По словам знаменитости, она долго не могла простить родителя и даже не позвала его на свадьбу, о чем потом жалела, передает NUR.KZ.

Высказаться на тему отношений отцов с детьми Бородина, пережившая два своих развода, решила в Instagram.

"Своего отца я долго не могла простить, даже на свадьбу не позвала. Потом сильно жалела, но я не понимала, как так можно - не воспитывать своего ребенка. Ну, разводятся люди, ок, разное бывает. Но дети никогда не виноваты", - поделилась своими мыслями и чувствами Ксения.

Ксения Бородина в детстве. Фото: instagram.com/borodylia

"Мы сегодня с подругой лежали у бассейна и рассуждали на эту тему. Как правило, если дети растут в семье, то да, не все, но многие папы занимаются детками. Как только развод, редкий случай, чтобы принимал нормальное участие в воспитании. Некоторые мамочки бегают буквально за отцами, чтобы те выполняли свою роль, но это же бред. Это же должно само собой быть", - заявила телеведущая.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980157-dazhe-na-svadbu-ne-pozvala-potom-silno-zhalela-kseniya-borodina-ob-otnosheniyah-s-ottsom/