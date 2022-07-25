"Айжан такая, а что поделать": мать Байзаковой высказалась о ее материнстве (видео)

Мать Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/baizakova.lu

Мать Айжан Байзаковой высказалась о материнстве актрисы. Она отметила, что сама не оставляла собственных детей даже на час, но каждая из них дарит наследникам любовь по-своему, передает NUR.KZ.

Родительница Айжан показала в Instagram видео, на котором ее дочь рассуждает о времяпрепровождении с ребенком.

"Вы можете там сутками с Аланом, да, находиться, я не могу, например. Ну, типа это правда жизни. Я не смогу сказать: "О, я такая классная мать". Единственная, кого я в жизни могу терпеть нормально - это себя. Мне с самой собой офигенно", - говорит Байзакова на видео.

Ее мать прокомментировала слова дочери.

"Это ей просто повезло, что я люблю смотреть за детьми и не такая, как другие воскресные бабушки. Если бы другого выхода не было, она сама смотрела бы сутками за Аланом, если бы я отказалась. Правильно? И я люблю детей, я своих детей не давала никому на воспитание. Даже на час одних не оставляла! Ну, Айжан - она да, такая, а что поделать, все мы разные. Каждый дает любовь по-своему", - высказалась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979988-ayzhan-takaya-a-chto-podelat-mat-bayzakovoy-vyskazalas-o-ee-materinstve-video/