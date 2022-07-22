"Как вам повезло с мамой": Диас Аблаев очаровал соцсети видео с Нагимой Ескалиевой

Нагима Ескалиева и Диас Аблаев. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Отечественный исполнитель Диас Аблаев поделился в соцсети позитивным видео с мамой - народной артисткой Казахстана Нагимой Ескалиевой. Подписчики Диаса были очарованы кадрами и отметили, что певица является настоящей легендой казахстанской эстрады, передает NUR.KZ.

Диас записал видео в салоне автомобиля. Прямо в дороге мать и сын заняты творческим процессом. Нагима Хабдуловна предлагает свои варианты мелодии для новой песни Диаса, она импровизирует и шутит, заряжая позитивом.

Очарованные кадрами фанаты оставили многочисленные комментарии под видео.

"Жаным", "Обожаю Нагиму Хабдуловну", "Как вам провезло с мамой", "Нагима - легенда наша", "Побольше маму снимайте, она так мне нравится, позитив от нее", "Классная мама! Дай Бог долгих лет жизни ей!", "Мама у вас замечательная, скромная, артистичная, с юмором, без всяких понтов и гордыни", "Как мило", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979759-kak-vam-povezlo-s-mamoy-dias-ablaev-ocharoval-sotsseti-video-s-nagimoy-eskalievoy/