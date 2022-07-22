Елена Блиновская вышла замуж за своего мужа в третий раз за 15 лет (фото, видео)

Елена Блиновская. Фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Известная российская блогерша Елена Блиновская, автор "марафонов желаний", сыграла третью за 15 лет свадьбу со своим супругом Алексеем, передает NUR.KZ.

Кадры с очередной своей свадьбы Блиновская опубликовала в Instagram. Торжество она устроила в честь 15-летия с момента заключения брака.

"Если бы была работа "выходить замуж", я бы точно быстро нашла себя. Недаром когда-то у меня было свое свадебное агентство. К счастью, муж идет на уступки и готов периодически повторять, иначе прямо не знаю, что бы я делала", - посмеялась Елена.

"Это песня нашего первого танца 15 лет назад", - написала блогерша, выложив видео, снятое на фоне моря.

Поклонники поздравили пару со свадьбой, пожелав ей счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979717-elena-blinovskaya-vyshla-zamuzh-za-svoego-muzha-v-tretiy-raz-za-15-let-foto-video/