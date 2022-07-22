"Где любовь и забота?": Кайрат Нуртас подрался с женой в Турции (видео)

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова показали, как проводят время в Турции. Супруги устроили на публику жестокую драку подушками. Подписчики поинтересовались, где в их семье любовь и забота, передает NUR.KZ.

Видео своей драки звезды опубликовали в Instagram. Перед этим они набрали в рот воды, а после затеяли игру "камень, ножницы, бумага". Выигравший с силой бил партнера подушкой. Удары были такие, что супруги после них отлетали на диван.

Поклонники пары распереживались, что Кайрат слишком сильно увлекся шуточной дракой.

"Где любовь и забота?", "Кайреке, бей нежно", "Не бей так сильно", "Ты ее сильно бьешь", "Не слишком ли ты?", "Не надо так сильно бить, она же девушка, не сильная, как вы", - прокомментировали они.

Другие умилились их отношениям.

"Мне нравится эта семья. Жулдыз и Кайрат, будьте счастливы", "Мои золотые, пожалуйста, будьте вместе", "Я желаю вам только счастья, состарьтесь вместе", "Красивая парочка", - написали подписчики.

Напомним, ранее мы писали, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова с детьми отправились на отдых в Турцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979699-gde-lyubov-i-zabota-kayrat-nurtas-podralsya-s-zhenoy-v-turtsii-video/