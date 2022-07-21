"Обиделся на меня, когда я улетела": Решетова рассказала о разлуке с сыном

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова рассказала, как ее маленький сын переносит расставания с мамой, которые случаются довольно часто. По словам модели, мальчик обиделся на нее после очередного отъезда без него, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Настю в Instagram, как она переносит разлуку с сыном на четыре недели.

"Пока тяжело об этом думать. Ратик даже слегка обиделся на меня, когда я улетела из Франции в Москву на днях. Я объяснила, что это буквально несколько дней и мне нужно было по рабочим вопросам, но он не сильно хочет это понимать. Он просто хочет, чтобы мама была всегда рядом", - призналась экс-избранница Тимати.

Story Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Следом за этим последовал другой вопрос от поклонников: почему Решетова не может не разрешить отъезд Ратмира без нее.

"Чисто теоретически я могу. Но за этим последует глобальный конфликт. Да и вообще ребенок должен время с отцом проводить. Вся эта тема, безусловно, очень непростая. Но задача родителей заключается в том, чтобы ребенок был счастлив, бывая и с мамой, и папой, и не чувствовал никаких напряженных эмоций внутри семьи", - высказалась Анастасия.

Story Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979464-obidelsya-na-menya-kogda-ya-uletela-reshetova-rasskazala-o-razluke-s-synom/