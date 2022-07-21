Потерявший отца до своего рождения Суперпапа Серик рассказал историю своей нелегкой жизни

Серик Тлеулесов с женой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, рассказал историю своего детства и нелегкой жизни, в которой он потерял обоих родителей, передает NUR.KZ.

"1985 год. Мои родители жили со своей дочкой семи лет, с моей сестрой, и все было отлично. Мой дедушка был директором колхоза, а отец - заместителем директора колхоза в том время. К сожалению, он погибает при исполнении обязанностей", - рассказал Суперпапа в своем Instagram.

Серик Тлеулесов с родителями. Фото: instagram.com/superpapa_serik

"Моя мама, оставшаяся на пятом месяце беременности, родила меня в ноябре того года. Назвали меня в честь отца, и я гордо ношу имя Серикжан в память о нем (папу звали Серик)", - пояснил блогер.

Серик Тлеулесов с семьей. Фото: instagram.com/superpapa_serik

По словам Серика Тлеулесова, его сестра в то время больше жила с бабушкой.

"А я всем сердцем привязался к маме. В том интернате мне было очень нелегко жить без нее, будучи еще совсем малым ребенком", - признается он.

Серик Тлеулесов. Фото: instagram.com/superpapa_serik

"Прошло целых четыре года до полноценного воссоединения с моей дорогой мамой, и сколько себя помню, она очень часто болела. У нее была инвалидность второй степени, и мы с сестрой всегда были для нее опорой и помогали маме", - вспоминает блогер.

Серик Тлеулесов с семьей. Фото: instagram.com/superpapa_serik

"Время шло, и из-за всех навалившихся проблем, маминой болезни, отсутствия отца и кризиса 90-х годов я пережил большой стресс", - рассказал Суперпапа.

Серик Тлеулесов. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Однако вскоре после этого он встретил свою на тот момент будущую жену Дилю, с которой провстречался шесть лет.

Серик Тлеулесов с женой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

"После женитьбы мои дела пошли в гору. Все было отлично в финансовом плане, и я мог позволить себе обеспечить маме отдых и много радостей", - добавляет отец семейства.

Серик Тлеулесов с женой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Однако вскоре мать Суперпапы Серика скончалась от инсульта и давления.

Серик Тлеулесов с семьей. Фото: instagram.com/superpapa_serik

"И оглядываясь на свою жизнь, я благодарю Бога за все, и испытания, и счастливые моменты. И глубоко в душе надеюсь, что все это было не зря. Надеюсь, что мои родители, дорогие мама и папа смотрят сейчас на нас с небес и гордятся своими детьми и внуками", - высказался блогер.

Серик Тлеулесов с семьей. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979453-poteryavshiy-ottsa-do-svoego-rozhdeniya-superpapa-serik-rasskazal-istoriyu-svoey-nelegkoy-zhizni/