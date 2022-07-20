"Простила и отпустила": Меруерт Тусипбаева призналась, что пережила предательство

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева призналась, что пережила предательство близкого человека. Артистка рассказала, что смогла простить и не озлобиться, передает NUR.KZ.

Откровенный пост Меруерт написала в Instagram.

"Я давно хотела написать пост о самой гнусной стороне человечества как предательство. Предательство... Какого цвета оно? Каково человеку, пережившему подобное? И если жизнь после нее?

Да, я недавно пережила предательство. Сказать, что было больно - это ничего не сказать, тупая боль между ребер просто преследовала день и ночь. Вполне вероятно, что это стонала моя душа", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Меруерт призналась, что очень тяжело пережила стресс. Она задавала себе вопросы, на которые не могла найти ответы.

"Все вокруг погрузилось в беспросветную тьму, мой мир стал бесцветным, серым, скучным. Вот так примерно я пережила предательство близкого человека. Но время - лучший лекарь.

И за тьмой всегда грядет свет. Я нашла в себе силы. Простила и отпустила! Спасибо Всевышнему! Я живу, дышу! Я перезагрузилась! Переформатировалась! Обнулилась!

Я полна сил, надежд и любви! Я другая! И я люблю себя! Я люблю людей. Не озлобилась. Здравствуй, новая я!" - резюмировала она.

Подписчики прокомментировали пост певицы. Они подбодрили свою любимицу и отметили, что она должна быть счастливой.

"Аллах иногда убирает из нашей жизни некоторых людей, не потому, что вы плохая, а потому что он видит и слышит, что он о вас говорит. Все это не зря", "У вас особенная красота, вы очень привлекательная", "Пусть с ваших уст не сходит улыбка", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979324-prostila-i-otpustila-meruert-tusipbaeva-priznalas-chto-perezhila-predatelstvo/