Тимур Балымбетов высказался о том, должен ли муж обеспечивать жену

Тимур и Лаура Балымбетовы: YouTube/Balu KZ

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов высказался о том, должен ли муж обеспечивать свою жену. По мнению интервьюера, в семье подобные вопросы следует обговаривать заранее, передает NUR.KZ.

В Instagram некий подписчик поинтересовался мнением Балымбетова касательно того, должен ли муж полностью обеспечивать супругу, и спросил, обеспечивает ли сам Тимур Лауру.

Как именно устроено в их семье, продюсер раскрывать не стал.

"Все должно быть так, как вы договорились друг с другом. Иногда женщина выбирает работать, иногда - полностью заниматься бытом, порой развивает бизнес и так далее. Все это отличные варианты, но они должны быть выбраны и оговорены вами. И тогда это лучше всего будет подходить вам. Главное - разговаривать, лучше всего - "на берегу", - высказался интервьюер.

Тимур и Лаура Балымбетовы. Фото: instagram.com/balukz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979259-timur-balymbetov-vyskazalsya-o-tom-dolzhen-li-muzh-obespechivat-zhenu/