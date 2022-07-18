"Гордость не позволяла просить": жена Тауекеля Мусилима о деньгах в семье и коротких платьях

Махаббат Мусилим. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга актера Тауекеля Мусилима призналась, что, выйдя замуж, не могла просить деньги у мужа из-за своей гордости. Она также высказалась о ношении коротких платьев, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Махаббат в Instagram, считает ли она нормальным просить деньги у парня, если речь идет не об оплате ужина.

"О, с этим вопросом не ко мне. Когда я вышла замуж, мне не позволяла гордость просить у него деньги", - призналась жена актера.

Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mahonti__

Другая пользовательница соцсети поинтересовалась, запрещает ли Тауекел своей жене носить платья до колена или это ее личный выбор.

"Статус замужней девушки не позволяет носить слишком короткое, а платья до колен, бывает надеваю. Но мне больше нравится длина миди", - пояснила Махаббат.

Махаббат Мусилим. Фото: instagram.com/mahonti__

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978912-gordost-ne-pozvolyala-prosit-zhena-tauekelya-musilima-o-dengah-v-seme-i-korotkih-platyah/