"Я счастливая келин": жена Турсынбека Кабатова посвятила трогательные строки свекрови

Молдир Муканова. Фото: instagram.com/moldir.mt

Супруга известного казахстанского юмориста и КВН-щика Турсынбека Кабатова опубликовала трогательный пост в соцсети, который посвятила любимой свекрови. Она поздравила ее с днем рождения и поблагодарила за любовь и доброту, передает NUR.KZ.

Молдир опубликовала видео со своей свекровью и растрогала Казнет душевным постом.

"Моя свекровь - самый лучший человек на свете. Сегодня день рождения у моей мамы, выразить любовь и благодарность, которую я испытываю, словами невозможно.

Тема отношений свекрови и келин всегда актуальна. В обществе сложился стереотип, что свекрови не дают жизни своим невесткам. Но у меня совсем другая ситуация. Я счастливая келин, которая никогда не видела свекровь хмурой.

Моя мамочка - очень светлый человек с открытой душой. Никогда не видела, чтобы она отзывалась о ком-то плохо или на кого-то обижалась.

Вы не поверите, но она никогда не держит ни на кого зла. Раньше я поражалась этому, сейчас и сама таковой становлюсь", - написала Молдир в Instagram.

Она также поблагодарила свекровь за ее мудрость и любовь.

"Я думаю, вера родителей в своих детей, служащие примером правильные поступки - это и есть залог успеха и счастья детей в будущем.

В том, что Турсынбека любит народ, что у нас счастливая семья, есть прямая заслуга нашей мамы и нашего отца, их молитв и благословений, их праведной жизни.

О своей маме я всегда слышу только хорошее, потому что она достойна похвалы. Пусть такая свекровь достанется каждой казахской девушке", - пожелала Молдир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978727-ya-schastlivaya-kelin-zhena-tursynbeka-kabatova-posvyatila-trogatelnye-stroki-svekrovi/