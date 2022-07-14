"Классные помощники": видео Лидо с детьми умилило Казнет

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина, известная как Лидо, умилила поклонников, опубликовав новое видео. Артистка показала, как сын и дочь помогают ей в создании эффектного контента в соцсети, передает NUR.KZ.

"Я же обещала "активизироваться". Ловите backstage нашей съемки сегодня. Главный у фотоаппарата - Рахман. А результат съемки уже в сторис", - отметила она на своей страничке в Instagram.

Подписчики умилились маленьким помощникам Лидо. Они отметили, что у Рахмана настоящий талант, и напророчили ему большое будущее. Не осталась без их внимания и малышка Рамина.

"Растет фотограф", "Будущий режиссер", "Лидия, вы как всегда прекрасны", "Обожаю бэкстейдж, вы так классно передаете, с юмором", "Умничка сынок", "Такое милое видео", "Рахманчику спасибо за его прекрасное видео и маленькая бусинка позирует", "Блогер-команда подрастает", "Классные помощники!" - прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978498-klassnye-pomoschniki-video-lido-s-detmi-umililo-kaznet/