"Не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся": Санжар Мади поделился полезными навыками

Санжар Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади дал совет своим подписчикам в соцсети, какие навыки применять при достижении поставленной цели. Кроме того, актер призвал поклонников не опускать руки при возникновении проблем, передает NUR.KZ.

"Вы слышали про три "не"? Не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся. В достижении цели очень полезные навыки", - поделился Санжар со своими подписчиками в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Пользователи соцсети оценили не только мудрые советы Санжара, но и его новое фото.

"Боже, Санжик, как ты красив!", "Недавно, когда была в Алмате, видела вас, вы очень красивый и стильный", "Согласна с вами", "Абсолютно точно", - прокомментировали поклонницы.

Публикации актера всегда набирают множество "лайков" и комментариев. Санжар часто делится с читателями не только новыми фотосессиями, моментами из жизни, но и своими мыслями. Один из последних постов заставил задуматься многих его подписчиков.

"У тебя тоже есть проблемы? Такой вопрос мне задают после мастер-классов. Конечно, есть. Мое окружение состоит из людей разного возраста, сословия и достатка. И я вам скажу с точностью до ста процентов, что у каждого из них есть свои проблемы.

У богатых свои (чем богаче, тем больше), у среднего и ниже среднего класса свои. У верующих свои, у агностиков и атеистов свои. У худых и тучных, у фитоняшек и далеких от идеала. У семейных и одиночек, у многодетных и бездетных, у здоровых и больных, у каждого.

Каждый сейчас борется в своей собственной битве. Вы не одни в своей борьбе. Важно, выйти из нее с достоинством! Не опускай руки! Верь себе и в себя! У тебя все получится! Обычно я так себе говорю. Надеюсь, это и вам поможет", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978271-ne-zhaluemsya-ne-obvinyaem-ne-opravdyvaemsya-sanzhar-madi-podelilsya-poleznymi-navykami/