Айжан Байзакова: Меня бесит, когда братья и сестры вообще обсуждают, кому что достанется

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова высказалась по поводу того, кому достанется дом, который она подарила своей матери. Актриса высказала возмущение случаями, когда братья и сестры обсуждают, что кому отойдет из имущества, передает NUR.KZ.

В Instagram один из фанатов поинтересовался у Айжан, достанется ли частный дом, в котором сейчас живет семья Байзаковых, ее брату Алихану.

"Недавно только это обсуждали. Меня бесит, когда братья и сестры вообще обсуждают, кому и что достанется. Моя политика такова: дом и машина мамины, я подарила их ей, и понятно, по нашим традициям, что все достанется сыну. Поэтому, конечно же, там будут жить мама и Али со своей женой.

И я даже не претендую, хоть и кажется странным это. Это мое решение, я заработаю себе на свою квартиру. А Али, зная это, подарит мне виллу и яхту, я уверена. Мы не воспитаны так, чтобы что-то делить, все по совести", - высказалась блогерша.

Айжан Байзакова с сыном и братом. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978263-ayzhan-bayzakova-menya-besit-kogda-bratya-i-sestry-voobsche-obsuzhdayut-komu-chto-dostanetsya/