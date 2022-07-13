Сиви Махмуди в свадебном платье заинтриговала фанатов (видео)
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Казахстанская певица Сивиетта Махмуди заинтриговала фанатов, выложив видео, на котором она позирует в свадебном платье и с диадемой на голове, передает NUR.KZ.
В своем Instagram музыкальная исполнительница выложила кадры, на которых она стоит одетой в белое пышное свадебное платье. Голову ее украшает диадема, образ дополняют свадебная прическа и макияж.
"Всегда мечтала о таком свадебном платье", - заявила Сиви.
Подписчики тут же принялись уточнять, неужели Махмуди выходит замуж, и даже начали писать ей пожелания счастья.
"Замуж, что ли, выходишь?", "Будь счастлива, дорогая", "Ты прекрасна, Сиви, ты заслуживаешь счастья, ты потрясающая, моя дорогая", "Удачи, будь счастлива", - прокомментировали пользователи соцсети.
Однако, как оказалось, видео было снято для рекламного ролика.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978216-sivi-mahmudi-v-svadebnom-plate-zaintrigovala-fanatov-video/