Сиви Махмуди в свадебном платье заинтриговала фанатов (видео)

Сиви Махмуди. Кадр видео: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская певица Сивиетта Махмуди заинтриговала фанатов, выложив видео, на котором она позирует в свадебном платье и с диадемой на голове, передает NUR.KZ.

В своем Instagram музыкальная исполнительница выложила кадры, на которых она стоит одетой в белое пышное свадебное платье. Голову ее украшает диадема, образ дополняют свадебная прическа и макияж.

"Всегда мечтала о таком свадебном платье", - заявила Сиви.

Подписчики тут же принялись уточнять, неужели Махмуди выходит замуж, и даже начали писать ей пожелания счастья.

"Замуж, что ли, выходишь?", "Будь счастлива, дорогая", "Ты прекрасна, Сиви, ты заслуживаешь счастья, ты потрясающая, моя дорогая", "Удачи, будь счастлива", - прокомментировали пользователи соцсети.

Однако, как оказалось, видео было снято для рекламного ролика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978216-sivi-mahmudi-v-svadebnom-plate-zaintrigovala-fanatov-video/