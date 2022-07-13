"Муж мой - лидер и типичный восточный муж": Айгуль Мукей об отношениях в своей семье

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Айгуль Мукей рассказала об отношениях в своей семье и описала своего супруга. Телеведущая также поведала подписчикам о том, к какому виду пластической операции прибегла, передает NUR.KZ.

В Instagram поклонники поинтересовались у Айгуль рецептом семейного счастья.

"Мне иногда приходится непросто в семье, я лидер, привыкла, что меня все слушают и делают по-моему. А муж мой тоже лидер и типичный восточный муж, который должен быть главным, хотя он меня уважает и прислушивается. В общем, девчонки, женская мудрость нам в помощь.

На работе мы крутые начальницы и специалисты. А дома покорные жены. Причем, надо правильно это понимать и трактовать. Как правильно в исламе, покорная - не униженная и не забитая. А проявляющая уважение и мудрая. Но сказать легко, конечно. Делать вот учимся каждый день", - ответила на этой Мукей.

Еще один подписчик спросил, делала ли телеведущая блефаропластику.

"Нет, с глазами у меня все ок. И с лицом тоже все нормально. Я сделала платизмопластику (подтянула мышцы шеи), которые уже сложно восстановить косметологией", - пояснила Айгуль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978173-muzh-moy-lider-i-tipichnyy-vostochnyy-muzh-aygul-mukey-ob-otnosheniyah-v-svoey-seme/