"Похожа на обоих родителей": Карина Абдуллина показала фото отца и матери в молодости

Карина Абдуллина. Фото: instagram.com/musickara

Отечественная певица и композитор Карина Абдуллина ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она показала архивные фотографии своих родителей, а также поделилась совместным снимком с любимым супругом, передает NUR.KZ.

Фанаты поинтересовались, на кого из родителей похожа Карина. Отметим, что Карина выросла в музыкальной семье. Ольга Львова, мама Карины, была пианисткой, а ее отец - Заур Абдуллин - певцом-баритоном.

"Я похожа на обоих родителей. Но, самое главное, что они очень любили друг друга и хотели моего появления на свет", - написала она.

Сторис Карины Абдуллиной. Фото: instagram.com/musickara

Карина рассказала, что в семье отца говорили друг с другом на казахском языке. Певица прекрасно знает казахский, русский и английский языки.

"Я родилась и выросла в Казахстане, родители моего отца говорили между собой только по-казахски", - поделилась она.

Сторис Карины Абдуллиной. Фото: instagram.com/musickara

Певица также показала своего мужа. Карина рассказала историю знакомства со своим супругом.

"Он поставил цель найти меня и достиг ее", - призналась артистка.

Сторис Карины Абдуллиной. Фото: instagram.com/musickara

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978089-pohozha-na-oboih-roditeley-karina-abdullina-pokazala-foto-ottsa-i-materi-v-molodosti/