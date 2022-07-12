"Работаю с очень богатыми": Айман Кулумбетова о разводе с мужем и финансовом мышлении

Айман Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Казахстанская блогерша Айман Кулумбетова, известная как Нами, высказалась о своем разводе с мужем. Она также затронула тему финансового мышления и рассказала, как работала с 14 лет, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Нами спросил ее в Instagram, есть ли вероятность, что она сойдется с мужем и как их дочь отреагировала на расставание родителей.

"Всему есть вероятность в жизни. Аяла отреагировала спокойно. В их жизни ничего не изменилось, и мы для этого очень стараемся", - ответила Айман.

Айман Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Другой пользователь соцсети поинтересовался финансовым мышлением блогерши.

"Я его не меняла, оно росло, а я процессу не мешала, а наоборот, помогала. Не забывайте, я работаю с 14 лет. С 20 работаю с богатыми и очень богатыми людьми. Наблюдала, училась, впитывала. Это очень интересные люди, умеющие зарабатывать, умеющие тратить, умеющие кайфовать", - отметила Нами.

Айман Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977979-rabotayu-s-ochen-bogatymi-ayman-kulumbetova-o-razvode-s-muzhem-i-svoem-finansovom-myshlenii/