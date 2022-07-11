"В жизни нужно надеяться только на себя": Меруерт Тусипбаева дала совет поклонницам

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева поразмышляла о любви и верности в своем личном блоге. Подписчики отметили, что артистка права в своих высказываниях, передает NUR.KZ.

Меруерт Тусипбаева дала совет своим подписчицам в Instagram.

"Девочки! В жизни нужно надеяться только на себя! Запомните! Человек, который клялся вам в любви, может предать за шесть минут. Жизнь такова! Но все же жизнь прекрасна", - написала артистка.

Под постом Меруерт появилось множество комментариев, каждый поспешил выразить свое мнение. Подписчики также восхитились красотой певицы.

"Как всегда на высоте", "Красавица", "Вы сказали правду, все верно", "Вы моя ровесница, но выглядите лет на 30, молодец, оставайтесь молодой всегда", "Я соглашусь, жизнь - это кино, но только в кино чаще заканчивается все хорошо", - гласят отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977852-v-zhizni-nuzhno-nadeyatsya-tolko-na-sebya-meruert-tusipbaeva-dala-sovet-poklonnitsam/