Волочкова рассказала о своем новом молодом ухажере, дарящем ей шикарные подарки

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова рассказала о своем новом ухажере по имени Хан, который младше нее на 20 лет. Балерина похвасталась роскошными подарками, которые дарит ей 26-летний мужчина.

В интервью изданию "Телепрограмма" Волочкова заявила, что не обращает внимания ни на возраст, ни на финансовый достаток мужчин.

"Для меня важны другие качества – большое сердце, большая душа, большое достоинство мужское. Сейчас все принялись называть Хана моим новым любовником. Хочу сразу сказать: это не любовник! Это не моя "новая любовь". Хан – мой новый поклонник", - пояснила артистка.

Анастасия поведала о том, чем владеет ее молодой ухажер.

"У него строительная фирма. У него есть агентство недвижимости. И юридическая фирма у него тоже есть. Я приезжала к нему в офис — его команда, молодые ребята, об этом попросили, им было интересно со мной познакомиться, пообщаться", - добавила балерина.

По словам Насти, Хан подарил ей зеркальное ограждение для ее участка стоимостью более миллиона рублей. А чуть позже мужчина преподнес ей дорогой телефон.

"Про меня говорят: мол, перешла на "малолеток". Нет, не перешла! Меня всю жизнь любили разные мужчины – и совсем молодые, и взрослые. Потому что я им интересна. И сейчас это продолжается. Это показатель того, что я не старею, сохраняю свою молодость, сексуальность, сохраняю фигуру, нахожусь в прекрасной форме и могу дать фору молодым девушкам!" - похвасталась Волочкова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977496-volochkova-rasskazala-o-svoem-novom-molodom-uhazhere-daryaschem-ey-shikarnye-podarki-foto/