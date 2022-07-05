"В какой стране жить хорошо?": Дарья Александрова задумалась о покупке жилья за границей

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Телеведущая и актриса Дарья Александрова задумалась о приобретении жилья за рубежом. Она призналась, что хочется иметь возможность хотя бы половину года жить у моря, передает NUR.KZ.

"В какой стране жить хорошо? Мы вот сейчас задались таким вопросом. Мы очень хотим срочно где-то приобрести жилье. Рассматриваем и квартиры, и дома, и варианты ипотеки, и так далее. Хочется, чтоб море было. Чтоб спокойно было (в наше время, конечно, все это так шатко, но все же...). Чтоб была цивилизация, город рядом, маркеты", - рассказала о своих предпочтениях знаменитость.

При этом она подчеркнула, что переезжать полностью не планирует.

"Как я возьму и все брошу тут? Тем более Сережа. Тем более бабушки и дедушки нам такого не простят. Если только не дорасти до такого уровня, чтоб могли все жить с нами. Ну, рядом. Не в одном доме.

Очень хочется, чтоб хотя бы полгода в году дети дышали хорошим воздухом, а мы с Сережей были в шаговой доступности от моря (или край - от бассейна). Никогда такого ярого желания не было. А тут мы прям всерьез задумались", - поделилась своими задумками Дарья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976950-v-kakoy-strane-zhit-horosho-darya-aleksandrova-zadumalas-o-pokupke-zhilya-za-granitsey/