"Надо заводить как можно больше детей": актрису Анну Хилькевич заподозрили в беременности

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич высказалась на тему того, что "надо заводить как можно больше детей". После этого подписчики заподозрили ее в беременности, передает NUR.KZ.

Анна, которая имеет двух дочерей от первого брака, завела в Instagram тему, касающуюся детей.

"У меня случился настоящий семейный отдых. Я, конечно, не знаю, как ощущает это все мой муж в этой поездке, но я в таком состоянии семейного счастья тут нахожусь (мне кажется, что мой муж тоже).

Да простят меня чайлдфри-друзья, но какое же это невероятное счастье - иметь детей. Во все предыдущие поездки нам было сложновато, Маша была помладше, но сейчас прям самое то. И наверное, в ближайшие несколько лет все будет становится еще интересней", - написала Хилькевич.

Она отметила, что ее детям весело вместе, хотя бывают и разногласия.

"Несмотря на то, что девочки толкаются иногда, пакостничают и делают другие вещи, которые так бесят нас с Арчи, мы понимаем, что они очень дружны и им очень весело друг с другом. А нам очень весело с ними. А если детей больше, то и веселья становится больше, и шума, и суеты, и всего остального.

Так что, если есть возможность, надо заводить как можно больше детей. Троих минимум. Я бы очень хотела. И тогда уже можно подумать о звании "мать-героиня", которое у нас в стране собираются вновь возрождать. Может, конечно, я так считаю, потому что сама из многодетной семьи. Интересно, сказывается ли это в будущем на желаемом количестве детей?" - высказалась актриса.

После этого подписчики заподозрили Анну в третьей беременности. Некоторые также выразили предположение, что знаменитость ждет мальчика.

"Так мне одной кажется, что Анна в положении?", "Скоро у Ани будет мальчик", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976518-nado-zavodit-kak-mozhno-bolshe-detey-aktrisu-annu-hilkevich-zapodozrili-v-beremennosti/