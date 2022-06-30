"Мужа рядом нет": Дарья Александрова показала, как дразнит супруга из больничной палаты (фото, видео)

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса Дарья Александрова показала, как дразнит своего супруга, находясь в больничной палате. Знаменитость призналась, что обожает "ходить по лезвию ножа", передает NUR.KZ.

В своем Instagram телеведущая рассказала, что попала в инфекционную больницу с младшим сыном - малыш подхватил вирус.

"Приспосабливаемся к таким условиям. Изоляция - очень не мое", - заявила девушка, записав для подписчиков видео со своим танцем.

Она также выложила переписку со своим мужем, показав, как дразнит его.

"Привет. Спишь? Я соскучилась. Как раз мужа рядом нет. Можем созвониться. Ой, не тебе", - говорится в ее сообщении, написанном Сергею.

Дарья призналась, что обожает "ходить по лезвию ножа".

"Он уже замучился от моих приколов", - посмеялась Александрова.

Как на это отреагировал супруг звезды, она не сообщила.

Story Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976299-muzha-ryadom-net-darya-aleksandrova-pokazala-kak-draznit-supruga-iz-bolnichnoy-palaty-foto-video/