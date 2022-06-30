"Мужа рядом нет": Дарья Александрова показала, как дразнит супруга из больничной палаты (фото, видео)
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Актриса Дарья Александрова показала, как дразнит своего супруга, находясь в больничной палате. Знаменитость призналась, что обожает "ходить по лезвию ножа", передает NUR.KZ.
В своем Instagram телеведущая рассказала, что попала в инфекционную больницу с младшим сыном - малыш подхватил вирус.
"Приспосабливаемся к таким условиям. Изоляция - очень не мое", - заявила девушка, записав для подписчиков видео со своим танцем.
Она также выложила переписку со своим мужем, показав, как дразнит его.
"Привет. Спишь? Я соскучилась. Как раз мужа рядом нет. Можем созвониться. Ой, не тебе", - говорится в ее сообщении, написанном Сергею.
Дарья призналась, что обожает "ходить по лезвию ножа".
"Он уже замучился от моих приколов", - посмеялась Александрова.
Как на это отреагировал супруг звезды, она не сообщила.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976299-muzha-ryadom-net-darya-aleksandrova-pokazala-kak-draznit-supruga-iz-bolnichnoy-palaty-foto-video/