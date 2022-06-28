Ставшие родителями Приянка Чопра и Ник Джонас провели романтический отдых на островах

Приянка Чопра и Ник Джонас. Фото: instagram.com/priyankachopra

Индийская актриса и модель Приянка Чопра поделилась красочными кадрами с отдыха на островах в Атлантическом океане, куда отправилась вместе с мужем - музыкантом Ником Джонасом. Недавно ставшие родителями молодые люди умилили Сеть романическими отношениями, передает NUR.KZ.

Приянка и Ник отдохнули на островах Теркс и Кайкос, где прекрасно провели время вместе. Супруги наслаждались компанией друг друга, катались на яхте, загорали на берегу и пили кокосовую воду. Яркие фото и видео модель выложила в Instagram.

Обладательница титула "Мисс мира-2000" позировала на камеру в разных купальниках и восхитила своих поклонников, которые не поскупились на комплименты в ее адрес.

Фанаты и звездные коллеги Приянки и Ника пожелали счастья их семье. Они умилились тому, как супруги любят друг друга.

"Невероятно, люблю вас обоих", "Приянка, ты такая горячая и сексуальная", "Вы исключительная, красивая, привлекательная и чрезвычайно приятная леди. Я ваш большой фанат", "Ты выглядишь такой отдохнувшей, я так рада, что ты хорошо провела время и счастлива, моя любовь", "Моя королева", "Это так мило", - написали комментаторы.

Отметим, что Приянка и Ник, недавно ставшие родителями прекрасной девочки, уже делятся ее фотографиями в соцсети.

"С первым Днем отца, любовь моя. Смотреть на тебя с нашей маленькой девочкой - моя самая большая радость", - отметила молодая мама, опубликовав милое фото неделю назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975954-stavshie-roditelyami-priyanka-chopra-i-nik-dzhonas-proveli-romanticheskiy-otdyh-na-ostrovah/