"Не стоит обманываться": Жаркынай Ханайым о романах девушек с женатыми мужчинами

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым, полюбившаяся зрителям по сериалу "Рауза", провела вечер откровений с подписчиками в соцсети. Она высказала свое мнение по поводу отношений молодых девушек с женатыми мужчинами, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Жаркынай в Instagram рассказала свою историю. Она призналась, что любит женатого человека, но он не может оставить детей и уйти из семьи. Отношения измучили их обоих, написала девушка.

"Девочки, вы в это верите? Никакая женщина не сможет удержать мужчину детьми. Если мужчина захочет уйти, он найдет причину. А если захочет остаться, то тоже найдет ее. Не стоит обманываться временным сексуальным увлечением мужчины", - отметила актриса.

Жаркынай считает, что на чужом несчастье не построить своего счастья. Она призвала молодых девушек не терять чести и гордости.

"Я поражаюсь молодым девушкам. Этот мужчина не смог осчастливить свою жену, думаете, что он сделает счастливой вас? Разве ее слезы не отразятся на вашей жизни? Сколько кругом молодых парней! Когда-то его жена тоже была ему интересна, как и вы сейчас.

До свадьбы все девушки хороши, откуда берутся плохие жены? Жаль, но сейчас настало время, когда женщины портят жизнь других женщин. Пока женщина не будет ценить честь и достоинство, семьи так и будут рушиться. Мое мнение таково", - заявила она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Напомним, Жаркынай Ханайым также высказалась об отношениях, где нет взаимопонимания. Ранее фанаты заподозрили актрису в разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975938-ne-stoit-obmanyvatsya-zharkynay-hanayym-o-romanah-devushek-s-zhenatymi-muzhchinami/