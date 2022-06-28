Асель Аскар заявила о намерении сделать ДНК-тест для своего сына (видео)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар рассказала об обвинениях со стороны родственников мужа, которые заявили, что отцом ее ребенка является другой мужчина. Знаменитость намерена сделать ДНК-тест для малыша, передает NUR.KZ.

Ранее Асель записала видео, в котором рассказала о знакомстве с Айбеком Жумабековым, сложностях в браке и причинах объявления о разводе в прошлом году.

В новом видео актриса поведала подробности их с мужчиной воссоединения, а также о том, какие неприятные вещи слышала ранее от родственников мужа.

"Мне было неприятно, когда его сторона сказала, что я забеременела от другого человека. Вот это меня прямо очень сильно ударило по самолюбию. И я собираюсь делать тест ДНК. Хотя он мне говорит: "Зачем, не позорься". Я говорю: "Нет, это не позор". Просто приходится таким образом затыкать людям рот. Я вот хочу сделать ДНК-тест и выставить его на всеобщее обозрение", - высказалась знаменитость.

Блогерша вспомнила и о других неприятных разговорах.

"Плюс, мне было неприятно, когда говорили, что я его "начитала", прибегала к магии. Во-первых, это не принц Уэльский, да, чтобы там ходить и "начитывать". У него нет такого огромного состояния, которое поделится между мной и ним. Плюс мы не в официальном браке. Я не уродина, чтобы сидеть и переживать, думать, что нужно как-то насильно его держать рядом с собой", - возмутилась блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975933-asel-askar-zayavila-o-namerenii-sdelat-dnk-test-dlya-svoego-syna-video/