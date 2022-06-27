Асель Аскар рассказала о сложностях в браке и причинах объявления о разводе (видео)

Асель Аскар с мужем. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса и блогерша Асель Аскар рассказала, как познакомилась с Айбеком Жумабековым, своим вторым мужем и отцом своего младшего сына. Знаменитость также поведала о сложностях в браке и причинах того, что она публично заявила о расставании, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель написала, что ей часто задают вопросы касательно Айбека, поэтому она записала видео на эту тему. В нем она рассказала о том, как познакомилась с мужчиной.

"Мой двоюродный брат женился на его родной сестренке. И мы познакомились с ним на их свадьбе. Мне, по идее говорили о нем очень много и часто хвалили его. Но я как-то не придавала этому никакого особого смысла. А потом на свадьбе, когда увидела его, я как будто бы была уже готова к встрече с ним, что вот он такой хороший, замечательный человек. Наверное, это как-то сыграло свою роль", - вспоминает актриса.

При этом знаменитость призналась, что, если бы встретила Айбека сейчас, то, наверное, он бы ей не понравился.

"Потому что у меня ценности меняются, взгляды или, может быть, из-за того, что я с каждым годом становлюсь взрослее, и как-то взгляд меняется на жизнь, на людей и так далее. Но еще раз убеждаюсь в том, что мужчины - это большие дети. У них меняется, наверное, только вектор, который мы им задаем. Поэтому сейчас он мне нравится больше.

А на тот момент меня зацепило, наверное, его отношение к маме, потому что на мероприятии я его, соответственно, увидела во всей красе. Когда человек неподготовленный, когда он не пытается понравиться, а когда он занят какими-то семейными вопросами. Мне понравилось, как он суетился, бегал, как он старался. Ну, то есть я его рассмотрела больше как хорошего семейного парня", - заявила блогерша.

Асель порассуждала о том, кто из них принял решение быть вместе.

"Наверное, это я за нас двоих приняла это решение, как бы это жестко и дико ни звучало. Но я все равно придерживаюсь мнения, что женщина выбирает себе мужчину, а не мужчина выбирает женщину. Потому что это женщина подает какой-то сигнал определенный невербальный. Женщина позволяет ухаживать за собой определенному мужчине, который ей понравился. Ну, я ему позволила", - высказалась актриса.

По признанию звезды, к браку они шли долго.

"Ни один мужчина никогда не бывает готов к браку. Вообще мужчине комфортно быть всегда в таких суперсвободных отношениях: пришел, ушел, увиделся, повидался. Ну, хорошо - с тобой будет рядом. Мозг потрепала - в сторону отошел, начинает искать новую пассию. Ну, наверное, к браку всегда приводит девушка. И этот вопрос становится либо ребром, либо с использованием каких-либо манипуляций. Я прибегала к экологичным манипуляциям. Это, наверное, систематичное мое правильное поведение подвело его к решению быть со мной", - убеждена Асель Аскар.

Она отметила, что на пути к браку было много трудностей.

"Я была одной стороной, его семья была второй стороной. Но в любом случае, я считаю, что с появлением ребенка моя позиция как-то утвердилась, что ли, в роли его спутницы. А до этого времени трудностей было много. Говорили ему такие вещи прям: "Вот, она гулящая, она популярна". У нас как принято: если ты популярна, красива, умеешь сама зарабатывать и хорошо одета, то значит наверняка у тебя там где-то за спиной есть папик, о котором ты там не заявляешь.

Его сомнения были трудностью, потому что я еще была в разводе, у меня был ребенок. Наверное, здесь победила не любовь. Здесь, наверное, победил комфорт, которой он испытывает рядом со мной. Второе - это, наверное, мое хорошее отношение к нему, искреннее. И скорее всего, дело привычки. Ты все равно привыкаешь к человеку, который рядом с тобой", - порассуждала блогерша.

Асель рассказала, что ее старший сын спустя два месяца от начала совместного проживания начал называть Айбека папой.

Поведала она и о причинах их расставания с мужчиной.

"Внутри я все-таки грела мысль, что человек сейчас нестабилен эмоционально и психически, поэтому он переживает по-своему реальное свое горе. Наверное, это все выглядит так, будто я теперь сижу его оправдываю, тогда типа вот эту всю грязь вылила на всеобщее обозрение. Ну, у каждого есть право видеть и расценивать, давать оценку любой ситуации по-своему.

Но я говорю так, как я это делала, видела и чувствовала. Это было больше для социума, что я сказала: "Все, мы расстались". Внутри я все равно надеялась, что он образумится, немножко придет в себя и все будет хорошо. Все-таки, наверное, это моя беременность как-то на меня повлияла", - заявила Асель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975751-asel-askar-rasskazala-o-slozhnostyah-v-brake-i-prichinah-obyavleniya-o-razvode-video/