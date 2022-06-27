"Подумала, что семья - не мое": Мария Кожевникова рассказала о неудаче в любви

Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Российская актриса Мария Кожевникова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Актриса заявила, что на отношения любящих людей не должны влиять стереотипы, бытующие в обществе, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц попросила совета, как пережить развод. Мария отметила, что всегда надо верить в лучшее.

"Отпустите и полюбите себя больше всех на свете. Когда мои первые отношения пришлось разорвать, я страдала и мне было больно. Я даже подумала, что семья - это не мое, но через пару лет я встретила своего мужа.

Спасибо Всевышнему, что повел меня по другой дороге", - написала она, добавив, что лучше довериться Богу и пожить для себя.

Сторис Марии Кожевниковой. Скриншот: instagram.com/mkozhevnikova

Актриса также считает, что возраст - не помеха для счастья. И если женщина старше мужчины, то это не проблема, когда люди по-настоящему влюблены.

"Глупости, навязанные обществом! Если люди любят друг друга и хотят быть вместе, возраст брать во внимание - бред!" - заявила она.

Сторис Марии Кожевниковой. Скриншот: instagram.com/mkozhevnikova

Подписчики поинтересовались у Марии, как можно найти любовь.

"Любовь - не вещь. Ее невозможно найти. Ее можно только встретить. И это происходит, когда вы готовы. Ведь любовь - это энергия, ее невозможно потрогать, понюхать, ее можно только почувствовать. А для этого ваша душа должны быть открыта и чувствительна.

Любите себя и окружающий мир и к вам притянется, встретится на пути тот, кто вам необходим", - рассказала она.

Отметим, что звезда "Универа" счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Супруги растят троих сыновей - Ивана, Максима и Василия.

Сторис Марии Кожевниковой. Скриншот: instagram.com/mkozhevnikova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975882-podumala-chto-semya-ne-moe-mariya-kozhevnikova-rasskazala-o-neudache-v-lyubvi/