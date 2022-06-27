Звезда Болливуда Алия Бхатт сообщила о своей беременности

Алия Бхатт. Фото: instagram.com/aliaabhatt

Индийская киноактриса и певица Алия Бхатт, недавно вышедшая замуж за актера Ранбира Капура, сообщила о своей беременности. Фанаты поспешили поздравить будущую маму и ее супруга с таким важным событием в их жизни, передает NUR.KZ.

Свадьба Ранбира Капура и Алии Бхатт состоялась в апреле этого года. А сегодня актриса сообщила в Instagram радостную весть о скором пополнении в их семье.

"Наш ребенок... Скоро родится", - подписала будущая мама фото, где запечатлена в момент прохождения УЗИ. На фото рядом с ней сидит ее супруг.

Обрадованные подписчики, а их у Алии 66,8 млн в этой социальной сети, оставили свои поздравления и теплые пожелания молодой паре.

Не остались в стороне и звездные коллеги актеров - режиссер Каран Джохар, актрисы Приянка Чопра, Ваани Капур, Малаика Арора, Бипаша Басу и другие.

"О, поздравляю!", "Какое благословение!", "Сердце разрывается от счастья", "Поздравляю, дорогая! Не могу дождаться", "Как прекрасно! Поздравляю, дорогая, вас обоих. Боже, благослови", - написали они.

Отметим, что Алия Бхатт является одной их самых популярных современных актрис Болливуда. Дочь режиссера Махеша Бхатта начала актерскую карьеру очень рано и стала лауреатом престижной награды в области киноиндустрии Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков.

Ранбир Капур - сын известного актера Риши Капура и внук легендарного режиссера, актера и продюсера Раджа Капура, которого называют "отцом индийского кино" и "индийским Чарли Чаплиным".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975843-zvezda-bollivuda-aliya-bhatt-soobschila-o-svoey-beremennosti/