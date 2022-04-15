"Самая стильная" звезда Болливуда вышла замуж

Алия Бхатт и Ранбир Капур. Фото: instagram.com/aliaabhatt

29-летняя индийская актриса Алия Бхатт вышла замуж. Звезда Болливуда на протяжении нескольких лет считается одной из самых стильных актрис страны. Ее выбор подвенечного платья это подтверждает, передает NUR.KZ.

Алия родилась в семье режиссера и актрисы в 1993 году. Сыграла свою первую роль в очень юном возрасте, еще в 1993 году. После этого снялась во множестве других фильмов.

Является лауреатом премии Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков. В 2019 году стала победительницей премии в области моды Filmfare Style And Glamour Awards.

Со своим новоиспеченным мужем Бхатт встречалась на протяжении нескольких лет, пишет издание Bollywoodtime.ru.

"Новая любовь — словно новый цветок, распускается в душе. Она дышит мечтой, ей нужно время и пространство. Дайте нам насладиться нашими чувствами. Алия — словно цветок, она расцветает. Когда я вижу ее работу, смотрю, как она играет, смотрю на то, что делает в жизни; это меня вдохновляет! Думаю, сегодня я стал более серьезен в отношениях, чем пару лет назад. Я стал ценить чувства", — высказывался об их романе Ранбир Капур.

14 апреля они сыграли свадьбу.

Традиционное индийское сари белого цвета с золотыми вышивками и множество национальных украшений очень подошли Алие. Девушка опубликовала в своем Instagram несколько фотографий со свадьбы. Меньше чем за сутки снимки собрали более 10 миллионов "лайков".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965262-samaya-stilnaya-zvezda-bollivuda-vyshla-zamuzh/