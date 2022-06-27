"Предпочитают девушек с пышными формами": Бота Нурсеитова высказалась об американских мужчинах

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова, недавно побывавшая в США, рассказала об американских мужчинах. Инстадива отметила, что везде есть свои плюсы и минусы, передает NUR.KZ.

В очередной раз на тему жизни в Штатах Бота порассуждала на своей странице в Instagram.

"По традиции, самый популярный вопрос после новой страны: "А какие там мужчины?". И опять-таки в этом плане я без опыта, к сожалению или к счастью, пока не знаю. Две мои подруги, которые живут в Нью-Йорке, говорят по-разному, ну, и расскажу немного из того, что поняла по рассказам их подруг.

Мужчины разные! Есть и щедрые, и жадные, точнее не жадные, а "нормальные", по мнению американцев. Как и в Европе, тут все в основном пополам. Каждый платит за себя, за свои хотелки. Здесь не дарят 101 розу. Мужчины не бегают за тобой, охотясь за твоим номером. Никаких наглых подкатов, иначе харассмент и за этого могут написать заявление. А это очень серьезно", - высказалась младшая из сестер Нурсеитовых.

Блогерша рассказала о способах знакомства с женщинами в той стране.

"Знакомятся в барах, если вы дадите понять своим взглядом и доброжелательной улыбкой, что не прочь познакомиться, то только тогда мужчина осмелится подойти. Или вы сами можете проявить инициативу, здесь это нормально. Смелая? Значит уверенная в себе! Круто ведь? А еще здесь предпочитают девушек с пышными формами, нежели худышек! Даже по городу, смотря на парочек, можно это заметить. Но опять-таки все индивидуально. Везде есть свои плюсы и минусы", - прокомментировала Бота.

Напомним, ранее Бота Нурсеитова рассказала о жизни в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975824-predpochitayut-devushek-s-pyshnymi-formami-bota-nurseitova-vyskazalas-ob-amerikanskih-muzhchinah/